L'économie US va bientôt commencer à perdre 175.000 emplois par mois, prévient Bank of America

Le resserrement de la politique monétaire mené par la Réserve Fédérale (FED) pour maîtriser l'inflation entraînera la perte de dizaines de milliers d'emplois... 11.10.2022, Sputnik Afrique

Bien que le marché du travail soit resté étonnamment fort en septembre, la Fed travaille dur pour changer cela en augmentant agressivement les taux d'intérêt pour apaiser la demande.Le rythme de croissance de l'emploi devrait être réduit de moitié environ au cours du quatrième trimestre de cette année, a souligné Bank of America dans un nouveau rapport.Alors que la pression de la guerre de la Fed contre l'inflation augmente, la masse salariale non agricole commencera à diminuer au début de l'année prochaine, ce qui se traduira par une perte d'environ 175.000 emplois par mois au cours du premier trimestre, a indiqué la banque.Selon la même source, les pertes d'emplois se poursuivront pendant une grande partie de 2023.Le rapport sur l'emploi publié vendredi dernier démontre que bien que le marché du travail soit en train de ralentir, les États-Unis ont ajouté 263.000 emplois de plus que prévu en septembre et le taux de chômage est tombé à 3,5 %.Le taux de chômage devrait grimper à environ 5% ou 5,5% au cours de la prochaine année, a estimé Michael Gapen, responsable de l'économie américaine à Bank of America, dans un entretien avec CNN.La banque centrale américaine augmente les taux d'intérêt au rythme le plus rapide depuis au moins quatre décennies dans le but de juguler l'inflation.La position de la Fed sur le maintien des taux élevés pendant une période prolongée suggère "peut-être que cela va durer un peu plus longtemps", a ajouté Gapen."Nous pourrions voir six mois de faiblesse sur le marché du travail", a-t-il déclaré.

