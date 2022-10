https://fr.sputniknews.africa/20221011/langola-precise-le-nombre-de-refugies-etrangers-sur-son-territoire-1056473131.html

L'Angola précise le nombre de réfugiés étrangers sur son territoire

L'Angola précise le nombre de réfugiés étrangers sur son territoire

Plus de 52.000 réfugiés et demandeurs d'asile étrangers se trouvent actuellement en Angola, selon la secrétaire d'État aux Relations extérieures, Esmeralda... 11.10.2022

L'Angola offre une protection internationale à 52.659 citoyens de diverses nationalités, entre réfugiés et demandeurs d'asile, a déclaré la secrétaire d'État aux Relations extérieures, Esmeralda Mendonça.S'exprimant lors de la 73e session du Conseil exécutif du Haut Commissariat de l'Onu pour les réfugiés (HCR), Mme Mendonça a précisé que 22.526 personnes étaient des réfugiés et 30.133 des candidats à l'asile. Ce sont principalement des ressortissants de RDC (37%), de Guinée-Conakry (17 %), de Côte d'Ivoire (12%) et de Mauritanie (11%).Elle a également indiqué que, conformément à la loi angolaise, ces ressortissants bénéficiaient de la protection et de l'assistance sociales, y compris l'accès à l'assistance médicale, à l'eau et à l'assainissement de base, à l'éducation, à la protection des femmes contre la violence domestique, entre autres avantages qui visent à faciliter l'adaptation et l'intégration dans la société angolaise.Mme Mendonça a rappelé que l'Angola avait récemment demandé à adhérer au Comité exécutif du HCR et qu'il attendait une réponse favorable.La responsable a évoqué le projet conjoint de mobilité frontalière, signé en décembre 2021 entre l'Angola, la République démocratique du Congo, le HCR et l'Organisation internationale de migration (OIM), pour renforcer la coexistence pacifique des populations et améliorer la sécurité des frontières entre les deux pays.

