"La Russie a stratégiquement déjà gagné la guerre face aux États-Unis, les Européens et l’Otan"

"La Russie a stratégiquement déjà gagné la guerre face aux États-Unis, les Européens et l’Otan"

Après l’attaque sur le pont de Crimée attribuée à l’Ukraine et les frappes russes qui ont suivi, Pierre Azar, expert en questions géopolitiques et économiques... 11.10.2022, Sputnik Afrique

En réponse à l'attaque sur le pont de Crimée, qualifiée "d’acte terroriste" par Vladimir Poutine, l'armée russe a lancé lundi 10 octobre une salve intense de bombardements sur plusieurs sites sensibles dans plusieurs villes ukrainiennes, dont la capitale, Kiev. Outre les condamnations occidentales, la réponse russe a été ce mardi au centre des discussions des membres du G7, avec la participation de Volodymyr Zelensky.Qui est responsable de cette dangereuse nouvelle escalade? Face aux multiples provocations ukrainiennes, la réponse russe n’est-elle pas légitime? Il faut se rappeler que le Président Zelensky avait appelé l'Occident ce week-end à une attaque préventive contre la Russie."La doctrine de sécurité nationale russe permet d’utiliser des armes nucléaires tactiques"Selon M.Azar, c’est la politique d’endiguement menée par l’Otan à l’égard de la Russie depuis la chute de l’Union soviétique jusqu’au début de l’opération spéciale russe en Ukraine qui est à l’origine de l’escalade militaire dans cette région du monde. Il explique que "la doctrine de sécurité nationale russe permet au Président d’utiliser des armes nucléaires tactiques en cas de danger existentiel sur l’État-nation russe, y compris dans le cadre d’un conflit conventionnel".Il ajoute qu’en "plus de leur capacité de destruction massive, les armes nucléaires stratégiques engendrent d’énormes déchets radioactifs solides et gazeux qui peuvent également occasionner d’énormes dégâts sur le territoire et l’armée russes, chose qui rend leur utilisation extrêmement improbable".Le monde "de plain-pied dans une Troisième Guerre mondiale"?Pour l’expert, le monde est déjà entré "de plain-pied dans une Troisième Guerre mondiale, mais avec des outils différents par rapport à ceux des deux premiers conflits mondiaux du début du XXe siècle".En effet, selon lui, "lors des deux premières Guerres mondiales il n’y avait pas de développement technologique tel que celui qui est répandu dans le monde actuellement, notamment en matière de communication -Internet, chaînes de télévision satellitaires et réseaux sociaux permettant à chaque individu de suivre les événements en temps réel aux quatre coins de la planète. Ce développement a introduit des changements majeurs, y compris dans les contenus de la géopolitique mondiale"."Transformer l’armée russe en une armée technologique"Pour revenir à ce qu’il se passe sur le terrain, Pierre Azar estime que "ce que les médias et les experts occidentaux vendent comme des échecs cuisants de l’armée russe, la récupération par les Ukrainiens de quelques parcelles du territoire déjà occupé, est très loin de la réalité".En effet, il rappelle que "dans le sillage des bombardements de plus de 70 jours de l’Otan sur la Serbie à la fin de la Guerre du Kosovo et les développements dramatiques qu’a connus la guerre en Tchétchénie, le Président Vladimir Poutine, dès son arrivée au pouvoir, a pris la décision de transformer l’armée russe en une armée technologique". Et de poursuivre que ce choix "a permis de maintenir l’influence russe dans son proche voisinage et en mer face à l’hégémonie américaine et de l’Otan".Néanmoins, en dépit de son résultat éclatant sur les capacités de l’armée russe, la transformation technologique "a fait surgir également des inconvénients en matière de capacités combatives terrestres dans des conflits de haute intensité, comme celui qui se déroule actuellement en Ukraine. Les deux armées se ressemblent beaucoup et se connaissent parfaitement, du fait qu’elles ont fait partie de l’armée de l’Union soviétique", affirme l’expert."La Russie a déjà gagné la guerre"?Enfin, pour M.Azar, "en intégrant la mer d’Azov dans le territoire de la Fédération de Russie et en prenant le contrôle de la mer Noire, en attendant l’issue des combats dans la région d’Odessa, la Russie a stratégiquement déjà gagné la guerre face aux États-Unis, les Européens et l’Otan".

