Israël et le Liban ont "conclu un accord historique" sur leur frontière maritime

Israël et le Liban ont "conclu un accord historique" sur leur frontière maritime

Israël avait annoncé auparavant que toutes ses demandes avaient été acceptées, ce qui ouvre la voie à un accord avec l'État hébreu levant des obstacles à...

Deux pays voisins sont parvenus à un accord sur la délimitation de leur frontière maritime, a déclaré mardi le Premier ministre israélien Yaïr Lapid.Selon des informations de presse et des responsables en Israël, le texte prévoit que le gisement offshore de Karish soit sous contrôle d'Israël et que les réserves de Cana, situées plus au nord-est, soient octroyées au Liban.Mais comme une partie de ce gisement dépasse la future ligne de démarcation, l'État hébreu toucherait une part des futurs revenus de l'exploitation gazière de Cana par TotalEnergies, selon ces sources.

