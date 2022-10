https://fr.sputniknews.africa/20221011/en-france-des-individus-privatisent-une-station-service-pour-y-vendre-des-bidons-dessence-1056476834.html

En France, des individus privatisent une station-service pour y vendre des bidons d’essence

Des individus ont pris le contrôle d’une station-service dans le Val d’Oise, proposant aux conducteurs d’acheter des bidons de carburant. Certains ayant refusé... 11.10.2022, Sputnik Afrique

Une scène digne des fameux films Mad Max. À Villiers-le-Bel, à 14 kilomètres au nord de Paris, des individus ont fait main basse sur une station-service, rapporte RMC. Les délinquants ont ensuite filtré eux-mêmes les automobilistes, ne laissant passer que les habitants du quartier. Ils ont ensuite entrepris de leur vendre du carburant contenu dans des bidons.Certains clients refusant de se prêter au manège ont vu leur véhicule caillassé. La police est finalement intervenue pour mettre fin à la mascarade et confisquer les bidons. Un homme d’une vingtaine d’années a été interpellé et placé en garde à vue pour outrage et rébellion.Tensions à la pompeAu-delà de cet incident, les tensions semblent se multiplier aux abords des stations-service françaises et le ton monte parfois entre usagers. À Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), un client en colère dans une file d’attente a même asséné six coups de couteau à un autre automobiliste.Le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a admis sur RMC que des incidents s’étaient produits et que la situation commençait à peser sur les Français.Les pénuries de carburant sont en partie dues aux conflits sociaux chez Esso et TotalEnergies, dont les employés réclament des revalorisations salariales. Ce 10 octobre, le gouvernement français a annoncé des mesures de réquisition pour tenter de débloquer certains dépôts de carburants.

