Une femme brûlée vive après avoir refusé une demande en mariage en Algérie

Une jeune femme a été victime d’un féminicide en Algérie. Sa vie est menacée depuis qu’elle a été brûlée vive par un individu dont elle a refusé la demande en... 10.10.2022, Sputnik Afrique

Une jeune femme de 28 ans a été aspergée d’essence avant d’être brûlée vive en pleine rue par son voisin, relate le 9 octobre TSA Algérie. Tout s’est produit en fin de semaine dernière dans la commune de Makouda, dans la wilaya de Tizi-Ouzou.Elle a subi cet acte de violence pour avoir refusé la demande en mariage de son agresseur, indique la source.Le malfaiteur a été arrêté et placé en garde à vue grâce à l’intervention de la famille de la jeune femme et de ses voisins.TSA Algérie précise que la victime, brûlée au troisième degré, a été hospitalisée. Elle se trouve entre la vie et la mort. Ses proches ont ainsi lancé des appels au don de sang.Plus de 32 féminicidesD’après les chiffres présentés par l’association des militantes féministes "Féminicides Algérie", 32 femmes ont été victimes de ce type de crime en 8 mois dans le pays.

