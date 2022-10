https://fr.sputniknews.africa/20221010/un-footballeur-nigerian-renouvelle-le-record-de-vitesse-en-marquant-un-but-a-la-9e-seconde-1056453687.html

Un footballeur nigérian renouvelle le record de vitesse en marquant un but à la 9e seconde

Un footballeur nigérian renouvelle le record de vitesse en marquant un but à la 9e seconde

Olakunle Olusegun, footballeur nigérian qui joue pour le club russe FC Krasnodar, a marquéun but à la 9e seconde après le début du match. 10.10.2022, Sputnik Afrique

Dans le cadre du championnat national russe, le 9 octobre, le club de football de Krasnodar a fait rentrer la balle dans les buts contre le FC Rostov quelques secondes après le début du match.C’est l’attaquant nigérian Olakunle Olusegun qui est à l'origine de ce but à la 9e seconde du match. Il a intercepté le ballon et marqué d'un tir de l'extérieur de la surface de réparation.Ainsi, le joueur nigérian a renouvelé un record du championnat de Russie daté de 10 ans. Le record précédent a été atteint en 2012 par Emmanuel Emenike, également nigérian, joueur du FC Spartak, dans un match contre le FC Alania.Olakunle Olusegun, 20 ans, a fait 11 matchs au sein de Krasnodar et marqué 4 buts.

