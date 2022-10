https://fr.sputniknews.africa/20221010/plus-de-2000-enfants-venant-des-nouvelles-regions-voyageront-gratuitement-en-russie-1056463602.html

Plus de 2.000 enfants venant des nouvelles régions voyageront gratuitement en Russie

Ressortissants des nouvelles régions, de nombreux enfants visiteront gratuitement divers endroits de la Russie.Il s’agit de 2.000 jeunes habitant les républiques de Donetsk et de Lougansk, et des régions de Zaporojié et de Kherson, admis sans concours à un programme national de tourisme.Loisirs, culture, histoireAccompagnés par leurs professeurs, les enfants se rendront dans plusieurs régions russes dont le territoire de Krasnodar, bordé par la mer Noire et la mer d’Azov, ainsi que le territoire de Stavropol avec les montagnes du Caucase, et dans d’autres territoires.Baptisé "Plus qu’un simple voyage", ce programme prévoit des activités récréatives et des visites de sites culturels et historiques.Depuis le début de son lancement il y a deux ans, plus de 50.000 personnes y ont déjà participé. Pour bénéficier d’un voyage gratuit, il faut normalement passer par des concours.

