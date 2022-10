https://fr.sputniknews.africa/20221009/un-reseau-algerien-dimmigration-clandestine-demantele-en-france-1056447922.html

Un réseau algérien d’immigration clandestine démantelé en France

Au bout d’un an d’investigations, la police française a réalisé une série d’arrestations visant à démanteler un réseau d’immigration clandestine. Neuf... 09.10.2022, Sputnik Afrique

Un réseau algérien de passeurs de migrants a été démantelé en France, rapportent les autorités locales.Après un an de travail de surveillance, la police aux frontières de Toulouse est finalement passée à l’action le 27 septembre. Les forces de l’ordre ont interpellé cinq ressortissants algériens et en ont extrait deux autres de prison, incarcérés pour d’autres faits, selon un communiqué commun de la préfecture de Haute-Garonne et du ministère de la Justice.Au total, neuf ressortissants algériens sont impliqués dans cette arrestation. Un mandat d’arrêt sera établi pour les deux derniers, qui se trouvent à l’étranger.Organisation de passages illégauxCes membres du réseau étaient placés sous surveillance par la police française depuis l’arrestation d’un passeur en juillet 2021. En l’espace de plus d’une année, les enquêteurs ont compté 150 passages de la frontière franco-espagnole, indique Algérie 360. Les suspects prenaient en charge de deux à six migrants illégaux à chaque fois. Le passage coûtait de 300 à 500 euros. Selon 20 Minutes, le prix pouvait s’élever à 700 euros.L’un des organisateurs des passages clandestins résidait à Lerida en Espagne, poursuit le média algérien. Il supervisait le travail de six autres individus qui s’occupaient du franchissement de la frontière. Les migrants étaient ramenés à Toulouse par voie routière. D’autres complices y prenaient le relais pour les questions d’hébergement et de nourriture, a ajouté le média.

