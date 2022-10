https://fr.sputniknews.africa/20221009/les-agriculteurs-egyptiens-obliges-de-se-tourner-vers-la-desalinisation-des-eaux-1056451323.html

Les agriculteurs égyptiens obligés de se tourner vers la désalinisation des eaux

Une entreprise égyptienne a inventé un procédé de désalinisation mobile, pour permettre aux agriculteurs de purifier l'eau pompée dans les sous-sols, souvent...

Le traitement des eaux progresse en Égypte, où les agriculteurs peuvent désormais posséder leur propre unité de désalinisation, rapporte Sky News. La société égyptienne El Shorbagy produit en effet des installations alimentées par l’énergie solaire, capable de traiter les eaux pour l’agriculture comme pour la consommation.Un atout précieux, car les agriculteurs puisent de plus en plus dans les nappes souterraines. Ils en tirent une eau à forte salinité, qui peut nuire aux cultures. Les unités de désalinisation permettent ainsi de purifier l’eau et de la débarrasser des sels et minéraux."Nous avons réussi à fournir de l'eau potable pure dans des zones reculées qui souffraient d'une grave pénurie d'eau potable. Dans le secteur agricole, nous avons pu traiter l'eau dans plus de 35 fermes pour résoudre les problèmes de l'agriculture", explique à Sky News Mohammed Al-Shorbagy, co-fondateur d'El-Shorbagy Water Purification Company.L’unité mobile peut produire 600 mètres cube d’eau purifiée par jour.Dépendant des importationsSoumis à des défis climatiques majeurs, l’Égypte est très dépendante des importations alimentaires. Le pays a notamment souffert de l’arrêt des importations de céréales en provenance d’Ukraine. Le gouvernement avait même fini par geler les prix du pain non subventionné, dans le sillage de la flambée des prix du blé, en mars.Échaudé, Le Caire s’est récemment dit prêt à ouvrir un centre de stockage et de commerce de céréales, pour assurer la sécurité alimentaire du pays et du continent africain.

