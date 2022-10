Moscou reste attaché au principe de l’inadmissibilité d’une guerre nucléaire, déclare Lavrov

https://fr.sputniknews.africa/20221008/moscou-reste-attache-au-principe-de-linadmissibilite-dune-guerre-nucleaire-declare-lavrov-1056437892.html

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a affirmé que la politique russe dans le domaine de la dissuasion nucléaire était de nature "exclusivement... 08.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-08T16:25+0200

2022-10-08T16:25+0200

2022-10-08T16:25+0200

La rhétorique nucléaire semble résonner de plus en plus fort. La partie russe a à maintes reprises fustigé l’habitude occidentale de spéculer sur ce sujet. Dans une interview accordée au journal russe Argoumenty i Fakty, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov revient sur la position de Moscou vis-à-vis de ce thème.Pour lui, "dans le contexte de la crise ukrainienne, ce sont surtout les Américains et leurs alliés qui tentent activement d’adopter une rhétorique nucléaire".Interrogé quant à la disposition de la Russie à franchir cette étape sans précédent, le ministre russe des Affaires étrangères a expliqué que "les Occidentaux déforment tout, essayant de présenter l'affaire comme si la Russie exprimait des menaces nucléaires et qu'elle pouvait utiliser [ces] armes en Ukraine".Le ministre a précisé qu’avec ce document, "approuvé au plus haut niveau", il est nécessaire d'empêcher tout conflit armé entre pays dotés d'armes nucléaires."Chantage nucléaire"Annonçant le 21 septembre la mobilisation partielle, Vladimir Poutine a déploré un "chantage à l’arme nucléaire" du côté de l’Otan. Il a précisé qu’il s’agissait aussi des bombardements sur la centrale de Zaporojié.Auparavant, Washington avait mis en garde Moscou contre une éventuelle utilisation de l’arme nucléaire. Le conseiller présidentiel Jake Sullivan a averti que les conséquences seraient "catastrophiques".Le 6 octobre, Joe Biden a déclaré que le risque d’une "apocalypse nucléaire" était à son plus haut niveau depuis la crise des missiles cubains de 1962.Sergueï Lavrov a donc insisté qu’"un tel langage de menaces était absolument inadmissible".

russie, sergueï lavrov, ukraine, états-unis, nucléaire, guerre nucléaire, menace nucléaire