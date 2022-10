La Corée du Nord tire un missile balistique vers la mer du Japon

Les chefs d'état-major de l'armée sud-coréenne n'ont pas donné plus de détails. Pyongyang a défendu plus tôt sa récente série de tests de missiles contre les "menaces militaires" américaines.



Plus tôt dans la journée, la Corée du Nord a défendu sa récente série de tests de missiles, les présentant comme une défense légitime contre "les menaces militaires américaines".



Ces derniers mois, Séoul et de Washington préviennent que Pyongyang s'apprête à réaliser un nouvel essai nucléaire, probablement après le congrès du Parti communiste chinois (PCC) prévu le 16 octobre.