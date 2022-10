https://fr.sputniknews.africa/20221008/il-y-a-plus-de-suicides-en-afrique-que-dans-le-reste-du-monde-selon-loms-1056436532.html

Il y a plus de suicides en Afrique que dans le reste du monde, selon l'OMS

Il y a plus de suicides en Afrique que dans le reste du monde, selon l'OMS

L’Organisation mondiale de la santé constate que le continent africain enregistre "le taux le plus élevé de décès par suicide au monde". Pour pallier à cette... 08.10.2022, Sputnik Afrique

On se suicide bien plus en Afrique que dans le reste du monde. Selon les calculs de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 11 personnes sur 100.000 meurent par suicide chaque année sur le continent africain. Il abrite en effet six des 10 pays ayant les taux de suicide les plus élevés au monde.Le continent africain compte 1 psychiatre pour 500.000 habitants, soit 100 fois moins que la recommandation de l’OMS. Pour Matshidiso Moeti, directeur général de l’OMS pour l’Afrique, le suicide est un problème majeur de santé publique. Toutefois, il déplore le manque de considération des plans de prévention dans les pays africains.Une campagne lancéePour lutter contre ce phénomène, l’OMS a lancé une campagne sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser le public, de galvaniser le soutien des gouvernements pour accroître l'attention et le financement des programmes de santé mentale, y compris les efforts de prévention. La campagne qui a été lancée avant la Journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre a pour objectif d’atteindre 10 millions de personnes dans la région.

