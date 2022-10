https://fr.sputniknews.africa/20221008/aux-usa-un-homme-poursuivi-pour-avoir-dissimule-des-pythons-dans-son-pantalon-a-la-frontiere-1056439783.html

Aux USA, un homme poursuivi pour avoir dissimulé des pythons dans son pantalon à la frontière

La justice américaine a lancé une procédure judiciaire pour contrebande contre un individu qui avait tenté d’entrer sur le territoire du pays avec des pythons... 08.10.2022, Sputnik Afrique

Une idée qui pourrait coûter cher à cet amateur de serpents. Calvin Bautista avait tenté de faire passer à la frontière canado-américaine trois pythons birmans qui étaient dissimulés dans son pantalon. L'homme a été interpellé mardi dernier à New York pour contrebande, avant d’être libéré en attente de son procès, a annoncé dans un communiqué de presse le bureau de la procureure Carla B. Freedman.Pour les faits qui lui sont reprochés, M.Bautista encourt une peine de 20 ans de prison et d’une amende qui peut atteindre 250.000 dollars, selon les procureurs fédéraux.Le python birman qui est l’un des plus grands serpents au monde est considéré comme une espèce menacée en Asie, à cause de la déforestation. Dans l’état de Floride, il est en revanche considéré comme un animal invasif. Sa présence menace les espèces indigènes d’oiseaux, de coyotes et de pumas selon l’Académie nationale des sciences (NAS).

