Une ville suisse adapte le fonctionnement de ses crématoriums pour économiser de l’énergie

"Le crématorium du cimetière de Rosenberg est l'un des plus modernes de Suisse et dispose de deux lignes de crémation au gaz. Le Stadtgrün (service en charge des cimetières et crématoires de la ville - ndlr) a adapté les procédures et les heures de fonctionnement des crématoires de sorte qu'une seule ligne de four est désormais nécessaire. Les crémations ont lieu de 5h à 22h, et non de 6h à 18h", annonce le communiqué.