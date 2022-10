https://fr.sputniknews.africa/20221007/un-film-daction-la-reddition-presumee-de-soldats-russes-en-ukraine-fait-douter-un-ex-officier-1056429096.html

"Un film d’action": la reddition présumée de soldats russes en Ukraine fait douter un ex-officier

"Un film d’action": la reddition présumée de soldats russes en Ukraine fait douter un ex-officier

Un tournage impeccable dans des conditions d’embuscade, l’uniformité des tenues, rare pour le front, et tout un tas d’autres indices "intriguent" un ancien... 07.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-07T17:18+0200

2022-10-07T17:18+0200

2022-10-07T17:18+0200

ukraine

russie

combat

soldats

tournage

équipe de tournage

donbass. opération russe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1b/1045408264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8b2202c69c623fbe0e9c39cbcd6cc2e7.jpg

Tout récemment, une vidéo qui montrerait la reddition présumée de trois soldats russes à l’armée ukrainienne a fait le tour des réseaux sociaux. Or, plusieurs indices laissent planer des doutes quant à la véracité de ces images.Invité chez LCI, Louis Saillans, ancien capitaine dans les forces spéciales, décortique cette séquence, filmée, d’après lui, comme par un professionnel.Stabilité de la caméra"On est dans un film d’action", lance-t-il.Selon les observations de l’ancien officier, il est possible de supposer qu’un repérage des lieux avait été effectué au préalable.La séquence montre les soldats ukrainiens allongés au sol, comme s’il s’agissait d’une embuscade. Or, le caméraman reste debout, selon les plans de la vidéo."Parfaitement équipés"Un autre détail qui "frappe" Louis Saillans est la tenue des soldats ukrainiens.Ce qui saute aussi aux yeux, c’est "une forme d’uniformité dans les équipements qui n'est pas habituelle sur le front", ils sont "parfaitement équipés".En outre, la position du blindé russe étonne. Pour l’auteur de l’ouvrage Chef de guerre, il est bizarre que le blindé s’arrête au milieu du champ et arrive pile à l’endroit où sont les soldats, "magnifiquement avec un cadreur".Qui plus est, le véhicule continue son chemin même après qu’un soldat ukrainien lui fait un signe de faire halte.Sans donner de conclusion précise, Louis Saillans insiste qu’"il y a certaines choses qui [l]’intriguent".

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, combat, soldats, tournage, équipe de tournage