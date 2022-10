https://fr.sputniknews.africa/20221007/poutine-et-zelensky-ont-accepte-de-participer-au-sommet-du-g20-selon-un-ambassadeur-indonesien-1056430596.html

Poutine et Zelensky ont accepté de participer au sommet du G20, selon un ambassadeur indonésien

Dans un entretien accordé au média émirien The National, l’ambassadeur indonésien aux Émirats arabes unis, Husin Bagis, a affirmé que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky devront se rendre à Bali à l’occasion du G20.M.Bagis a fait savoir que les préparatifs logistiques pour accueillir les deux Présidents étaient déjà en cours. "Nous sommes en train de décider dans quels hôtels les loger - un pour M.Poutine et un autre pour M.Zelensky", a-t-il souligné.Plus tôt dans la journée, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé que la Russie allait participer au sommet, mais que "le format reste encore indéterminée".Pour sa part, le porte-parole de Volodymyr Zelensky a indiqué que la "décision finale" concernant le déplacement du Président ukrainien à Bali "n'a pas encore été prise".Poutine décidera en fonction de la situationVladimir Poutine avait auparavant déclaré qu'il avait reçu une invitation pour participer au G20 à Bali, mais qu'il prendrait une décision en fonction de la situation.Le sommet du G20 se tiendra à Bali, les 15 et 16 novembre. Les États-Unis et le Canada avaient proposé d'exclure la Russie du G20, mais les autres membres s'y sont opposés.En août, le Président indonésien, Joko Widodo, avait indiqué, dans une interview à Bloomberg, que le Président russe assisterait bien au sommet.

