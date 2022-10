https://fr.sputniknews.africa/20221007/le-president-sud-africain-souhaite-a-vladimir-poutine-un-joyeux-anniversaire-1056426904.html

Le Président sud-africain souhaite à Vladimir Poutine un joyeux anniversaire

Plusieurs chef d’États, dont le Président sud-africain Cyril Ramaphosa, le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan ou encore le Président cubain Miguel Díaz-Canel... 07.10.2022, Sputnik Afrique

À l'occasion de son 70e anniversaire, le Président russe Vladimir Poutine a reçu de nombreux messages et télégrammes de félicitations de la part de plusieurs chefs d'État et de gouvernement de pays étrangers, de responsables d'organisations internationales et de représentants des milieux publics et politiques, selon le Kremlin.En outre, le dirigeant russe s’est entretenu par téléphone avec le premier Président du Kazakhstan Noursoultan Nazarbaïev, le leader du Kirghizstan Sadyr Japarov, le Président de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan et le Président de l'Afrique du Sud Cyril Ramaphosa, qui ont également présenté leurs félicitations à M.Poutine.Lors de ces conversations téléphoniques, le Président russe a débattu avec ses interlocuteurs du développement des relations bilatérales ainsi que des questions internationales actuelles.Tracteur et pastèques pour Vladimir PoutineCe vendredi, Vladimir Poutine s’est déplacé à Saint-Pétersbourg où il doit rencontrer, lors d’une réunion informelle, les dirigeants des pays membres de la Communauté des États indépendants (CEI). Les dirigeants de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Biélorussie, du Kazakhstan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan y participeront.

