La hausse du budget de l’Élysée de 5 millions d’euros irrite les Français

Alors que le Président de la République avait récemment demandé aux Français d’être "au rendez-vous de la sobriété", l’Élysée prévoit d’augmenter son budget de 5,2 millions d’euros en 2023, soit de 4,8% par rapport à 2022.Cette hausse, qui intervient après deux années de stabilité budgétaire pendant la crise sanitaire, est expliquée par la reprise de l’activité diplomatique du Président Macron en 2022 et 2023, "d’autant plus important en raison du contexte de guerre en Ukraine".Les déplacements présidentiels en 2023 sont prévus à hauteur de 16 millions d’euros contre 15 millions en 2022.Une autre raison est "le contexte inflationniste et les mesures structurelles affectant les dépenses de personnel" qui "confortent la nécessité de solliciter une augmentation de la dotation de la présidence".Ces dépenses sont en hausse de 2,8 millions d’euros en raison de "l’augmentation de 3,5% du point d’indice" des fonctionnaires ou de la "nouvelle politique de rémunération des militaires"."Le cirque a assez duré"Cette hausse a été pointée aussi bien par des hommes politiques que par de simples internautes qui ne l’ont pas appréciée sur fond de baisse du budget des Français.Pour Mike Borowski, la fin de l’abondance ne concerne visiblement pas le Président de la République.Florian Philippot s’indigne de cette augmentation du budget de la présidence alors que les Français sont forcés de couper le chauffage. Il fustige une façon pour Macron de leur montrer son mépris.Le citoyen lambda ne mâche pas ses mots non plus.Bref, "elle n’est pas belle, la vie".

