Erdogan sur Macron: "nos épouses s'entendent bien, pas nous"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a ironisé jeudi sur ses relations difficiles avec le chef de l'Etat français Emmanuel Macron, lançant lors d'une... 07.10.2022, Sputnik Afrique

Emine Erdogan, l'épouse du président turc, et la Première dame française Brigitte Macron entretiennent des relations plus que cordiales, en dépit des tensions régulières entre leurs époux qui se sont entretenus jeudi à Prague dans le cadre de la première réunion de la Communauté politique européenne.En novembre dernier, l'entourage d'Emine Erdogan avait fait savoir à l'AFP que les relations entre les deux femmes - régulièrement photographiées ensemble lors de sommets internationaux - étaient au beau fixe.M. Erdogan a été filmé plus tôt jeudi en train de lancer une boutade au président français, proposant l'adhésion de la France à l'Organisation des Etats turciques (OET), qui inclut, outre la Turquie, des pays turcophones d'Asie centrale et l'Azerbaïdjan.Pour sa part, le président français Emmanuel Macron, qui a gratifié le chef de l'Etat turc d'une tape dans le dos, a dit avoir insisté jeudi auprès de ce dernier sur la nécessité de lutter contre tout "contournement" des sanctions contre la Russie, dans le contexte de la guerre en Ukraine.

