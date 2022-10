https://fr.sputniknews.africa/20221007/des-employes-de-lambassade-us-filment-une-base-militaire-en-rca-une-enquete-en-cours-1056430994.html

Des employés de l’ambassade US filment une base militaire en RCA, une enquête en cours

La gendarmerie centrafricaine a ouvert une enquête sur un récent tournage illégal de la base militaire dans la ville de Boda par des employés de l'ambassade des États-Unis, a confié à Sputnik une source proche du dossier.Le 3 septembre 2022, trois voitures blindées ont été aperçus sur la piste près de la base des FACA dans la ville de Boda. Il y avait six personnes dans les voitures dont trois photographiaient et filmaient la base et la piste de l'aérodrome. Approchés par des gendarmes, les occupants des voitures ont expliqué qu’ils étaient des gardes de l'ambassade américaine et qu’ils s’étaient retrouvées à cet endroit par accident. Or, l’ambassade se situe à Bangui à 200 kilomètres de Boda.Tournage d'objets sensibles interditQuant à l’objectif du tournage, les gardes ont affirmé qu’ils filmaient la nature, ce qui n'a pas dissipé les soupçons des forces de l'ordre. Selon l’interlocuteur de Sputnik, les employés de l'ambassade ont violé les lois de la RCA, qui interdisent notamment le tournage photo et vidéo d'objets sensibles sans le consentement des autorités.L'ambassade des États-Unis n'a pour sa part fait aucun commentaire sur cette situation.

