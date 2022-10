https://fr.sputniknews.africa/20221007/comment-la-france-est-devenue-le-principal-marche-etranger-pour-le-cinema-russe-1056428174.html

Comment la France est devenue le principal marché étranger pour le cinéma russe

À l'issue du premier semestre de l'année 2022, les projections de films russes à l'étranger ont engendré le plus de bénéfices dans l'Hexagone.

Le cinéma russe intéresse les Français. Selon les calculs établis par The Bulletin of the Film Distributor, les films russes ont rapporté 660.000 dollars en France depuis le début de l’année 2022. En seconde position, on trouve le Mexique avec 544.000 dollars et le Pérou complète le podium avec 297.000 dollars.Dans l'Hexagone, c’est le film "Les leçons Persanes" qui a collecté 71% des revenus avec 470.000 dollars de bénéfices. Il est sorti dans les salles françaises le 19 janvier dernier. Au niveau international, c’est le film d’horreur "Row 19" qui truste la première place. Ce long-métrage est sorti dans les salles le 17 mars et a enregistré 1,5 millions de dollars de profits. En deuxième position, on trouve "Les leçons Persanes" devant le dessin animé "Bouka. Mon monstre préféré".Malgré tout, ces chiffres sont à nuancer. Pour la période écoulée entre janvier et juin 2022, 41 films russes sont sortis à l’étranger contre 46 l’an passé. L’opération spéciale en Ukraine a eu pour conséquence de faire chuter les bénéfices de l’industrie cinématographique russe. Lors du premier trimestre, celle-ci a gagné 3,6 millions de dollars, tandis qu’elle a enregistré une baisse de 81% par rapport à ce qu’elle avait engrangé lors de la période de janvier à mars 2022.Une transition qui prendra du tempsLe ministère russe de la Culture a fourni des efforts pour promouvoir le septième art dans les pays d’Asie, d’Amérique Latine, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Toutefois, le ministère estime que la transition vers de nouveaux marchés prendrait du temps.

