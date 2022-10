https://fr.sputniknews.africa/20221006/washington-soupconnerait-les-ukrainiens-detre-a-lorigine-du-meurtre-dune-journaliste-russe-1056415646.html

Washington soupçonnerait les Ukrainiens d’être à l’origine du meurtre de Daria Douguina

Washington soupçonnerait les Ukrainiens d’être à l’origine du meurtre de Daria Douguina

Les services secrets américains ont déclaré qu'ils n'étaient pas au courant du plan de l'attaque qui a tué Daria Douguina et qu'ils avaient réprimandé... 06.10.2022, Sputnik Afrique

Les agences de renseignement américaines pensent que des membres du gouvernement ukrainien ont autorisé l'attentat à la voiture piégée près de Moscou en août qui a tué Daria Douguina, la fille du philosophe russe Alexandre Douguine, écrit le New York Times (NYT) en se référant à ses sources.Selon ces dernières, les États-Unis n'ont pris aucune part à l'attaque, que ce soit en fournissant des renseignements ou une autre assistance. Les responsables américains ont également déclaré qu'ils n'étaient pas au courant de l'opération à l'avance et qu'ils se seraient opposés au meurtre s'ils avaient été consultés. Par la suite, des responsables américains ont réprimandé leurs homologues ukrainiens pour l'assassinat, ont-ils déclaré.Démenti de KievInterrogé sur la question, Mykhailo Podolyak, conseiller du Président ukrainien, a réitéré les démentis du gouvernement quant à son implication dans le meurtre de Mme Douguina."Encore une fois, je soulignerai que tout meurtre en temps de guerre dans un pays ou un autre doit avoir une sorte de signification pratique", a-t-il déclaré au NYT dans une interview mardi.Il a ajouté que l’Ukraine avait d’autres cibles sur son territoire, notamment "des collaborationnistes et des représentants du commandement russe"."Mais certainement pas Douguina."Piste ukrainienneDaria Douguina est morte le 20 août alors qu'elle quittait un festival au volant de la voiture de son père, Alexandre Douguine. Le véhicule a explosé à deux kilomètres du parking ouvert où il avait été garé pendant quelques heures. Selon le Service russe de sécurité (FSB), une bombe a été actionnée à distance et l’attentat visait son père.Le FSB a annoncé le 22 août que les services secrets ukrainiens étaient derrière le meurtre.

