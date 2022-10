https://fr.sputniknews.africa/20221006/un-gratte-ciel-en-bois-de-96-metres-de-haut-sera-construit-a-zanzibar---video-1056414582.html

Un gratte-ciel en bois de 96 mètres de haut sera construit à Zanzibar - vidéo

Un gratte-ciel en bois de 96 mètres de haut sera construit à Zanzibar - vidéo

Le plus haut gratte-ciel vert du monde, Burj Zanzibar, sera construit dans la ville de Fumba. Une fois réalisé, il sera le bâtiment en bois le plus haut du... 06.10.2022, Sputnik Afrique

La construction du plus haut bâtiment vert du monde, une tour d’appartements de 28 étages conçue avec une technologie de bois hybride, est prévue sur l’île de Zanzibar, dans l’océan Indien.Baptisé Burj Zanzibar (burj signifiant "tour" en arabe), ce bâtiment devant atteindre 96 mètres de haut est surnommé le "village vert vertical".La tour abritant 266 appartements sera située à Fumba, éco-ville pionnière d'Afrique de l'Est développée par la société d'ingénierie allemande CPS."Un nouveau point de repère"Une fois réalisé, Burj Zanzibar sera le bâtiment en bois le plus haut du monde et le premier gratte-ciel d'Afrique jamais construit avec cette technologie innovante. Il y a quelques semaines, la tour Ascent de 86,6 mètres à Milwaukee, aux États-Unis, a été certifiée comme le plus haut bâtiment hybride en bois du monde par le Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH).Burj Zanzibar est conçu comme une tour en bois hybride. Son noyau en béton armé doit répondre à toutes les normes de sécurité incendie . Le projet doit être exécuté par un consortium de spécialistes de Suisse, d'Autriche, d'Allemagne, d'Afrique du Sud, de Tanzanie et des États-Unis.

