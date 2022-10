https://fr.sputniknews.africa/20221006/un-americain-utilise-son-bebe-comme-bouclier-humain-face-aux-policiers---video-1056418659.html

Un Américain utilise son bébé comme bouclier humain face aux policiers - vidéo

Un Américain utilise son bébé comme bouclier humain face aux policiers - vidéo

Un homme de 27 ans poursuivi par des policiers en Floride s'en est servi de son bébé âgé d’un an pour tenter d'échapper à l'arrestation. Le père a pourtant été... 06.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-06T17:03+0200

2022-10-06T17:03+0200

2022-10-06T17:03+0200

états-unis

police

interpellation

taser

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1055925825_0:128:1348:886_1920x0_80_0_0_ef9c137108a6cb9f460b51bcb7357f0c.jpg

Acculé, il a tenté le tout pour le tout. Brandon Loehner était poursuivi par des policiers du comté de Flagler dans l’état de Floride pour avoir enlevé à sa mère leur fils d’un an sous la menace d’une arme, rapporte le Daily Star.Il a été rapidement repéré par les forces de l’ordre en conduisant imprudemment avec le bébé sur ses genoux. Alors que les policiers tentaient de l’arrêter pour procéder à un contrôle, il a refusé d’obtempérer avant de se retrouver piégé dans la circulation. Il est descendu du véhicule près d’un McDonald’s avec l’enfant dans les bras.Les policiers sont parvenus à la hauteur de l’homme. Ils lui ont ordonné de lâcher l’enfant, ce que le père a refusé de faire en s’en servant comme bouclier humain. Les policiers ont brandi un taser et réussi à lui tirer dessus. Il s’est effondré au sol et le bébé a été récupéré indemne.Le fils remis à sa mère, l’homme est accusé d’enlèvement, d’utilisation d’un mineur comme bouclier, de résistance violente, de négligence envers les enfants, de délit de fuite et de conduite imprudente. Cela risque bien de lui coûter très cher lors de son procès.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, police, interpellation, taser