"Les chiffres qui font peur": la France tiendrait un front d’à peine 80 km en cas de guerre

En cas de conflit armé "de haute intensité", comme celui se déroulant en Ukraine, les militaires de l'armée de Terre française ne parviendraient à tenir que 83...

2022-10-06T18:41+0200

Si la France était impliquée dans un "engagement majeur" de "haute intensité", semblable au conflit en Ukraine, elle pourrait tenir un front de seulement 83 km, rapporte le journal français L’Opinion.Ces conclusions sont basées sur les données de l’état-major de l’armée de Terre, selon lesquelles environ 6.000 hommes et 1.500 véhicules sont nécessaires pour couvrir une distance de 20 kilomètres. Compte tenu du fait qu’actuellement l’Hexagone peut déployer un corps de l’armée de Terre de 25.000 hommes, ces derniers ne pourraient donc garder que 83 kilomètres. "Les chiffres qui font peur", titre de fait L’Opinion.Quant à l’armée de l’air, elle serait en mesure de fournir "jusqu'à 45 avions de chasse" et la Marine nationale, son "groupe aéronaval" ou le porte-avions Charles-de-Gaulle. Des forces spéciales et des capacités cyber s'y ajouteraient.

