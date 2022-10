https://fr.sputniknews.africa/20221006/des-combats-eclatent-dans-le-nord-est-de-la-syrie-suite-au-debarquement-de-troupes-us-1056421723.html

Des combats éclatent dans le nord-est de la Syrie suite au débarquement de troupes US

Des combats éclatent dans le nord-est de la Syrie suite au débarquement de troupes US

Des affrontements se sont produits près de la ville syrienne de Kamychli après le débarquement de troupes américaines dans la zone, a déclaré une source locale... 06.10.2022, Sputnik Afrique

Plusieurs combattants des milices alliées de l'armée syrienne ont été blessés dans des affrontements avec des militaires américains ayant effectué un débarquement près de la ville de Kamychli, dans le nord-est de la Syrie, a fait savoir une source militaire à Sputnik.Les Américains ont également enlevé plusieurs personnes qui combattaient dans les rangs des forces soutenant l'armée gouvernementale, a ajouté la même source."Occupation et piraterie d’État"Les États-Unis contrôlent des territoires dans le nord et le nord-est de la Syrie dans les gouvernorats de Deir-ez-Zor, d’el-Hassaké et de Raqqa, qui abritent d’importants gisements de pétrole et de gaz.Damas a déclaré à maintes reprises qu’il qualifiait cette présence d’"occupation et de piraterie d’État" sur son pétrole.*Organisation terroriste interdite en Russie

