Au moins 30 personnes dont des enfants tuées par balles par un ancien policier en Thaïlande - vidéo

Une fusillade dans une crèche à Na Klang, dans la province thaïlandaise de Nong Bua Lamphu, a fait au moins 30 morts dont plusieurs enfants. Le principal... 06.10.2022, Sputnik Afrique

Les premières images proviennent du nord de le Thaïlande où, selon les autorités, un ancien policier a tué par balles au moins 30 personnes dont 23 enfants. La tragédie a eu lieu dans une crèche à Na Klang dans la province de Nong Bua Lamphu.Armé d'un fusil, d'un pistolet et d'un couteau, le principal suspect âgé de 34 ans a ensuite pris la fuite en voiture et a percuté plusieurs piétons.Selon le colonel Jakkapat Vijitraithaya, cité par l’AFP, l'attaque a commencé à 12h30 locale (06h30 GMT). Les enfants tués ont entre deux et trois ans.Toujours d’après la police, le suspect a fini par tuer sa femme et son enfant, et s'est suicidé.

