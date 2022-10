https://fr.sputniknews.africa/20221006/apres-la-pologne-la-grece-demande-a-lallemagne-le-paiement-de-reparations--1056416664.html

Après la Pologne, la Grèce demande à l’Allemagne le paiement de réparations

Après la Pologne, la Grèce demande à l’Allemagne le paiement de réparations

En déplacement à Varsovie, le ministre grec des Affaires étrangères a réitéré le fait que la question relative au paiement des réparations de guerre par... 06.10.2022, Sputnik Afrique

Intervenant mercredi 5 octobre à l’issue de la rencontre à Varsovie avec son homologue polonais Zbigniew Rau, le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Déndias a évoqué les réparations de guerre allemandes, relate le quotidien I Kathimerini.En juillet dernier, M.Déndias avait déjà indiqué, à l’issue de ses négociations avec la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, que "la question de réparations allemandes restait ouverte" et que son règlement servirait à "améliorer sensiblement les relations gréco-allemandes".Selon les estimations du Trésor grec réalisées d’après des méthodes différentes la dette de l’Allemagne à la Grèce varie entre 269,547 et 309,499 milliards d’euros.Fin de non-recevoir de l’AllemagneLe gouvernement allemand a déclaré à maintes reprises que du point de vue politique et juridique la question du paiement de réparations à la Grèce pour les crimes des nazis était close.La Grèce estime cependant qu’elle pourrait être traitée par des cours internationales.Exigences polonaises rejetéesDébut septembre, une demande similaire à l’Allemagne a été faite du côté polonais.La Pologne a estimé le coût financier des pertes de la Seconde Guerre mondiale à 1.300 milliards d’euros (6,2 trillions de zlotys). Le président du parti au pouvoir Droit et Justice (PiS) Jaroslaw Kaczynski a déclaré qu’il allait "demander à l’Allemagne de négocier ces réparations".La demande a été réitérée par le Premier ministre Mateusz Morawiecki.Berlin a rejeté cette demande, estimant que cette question était "close".La ministre allemande des Affaires étrangères l’a confirmé mardi 4 octobre à Varsovie.

grèce, allemagne, nikos dendias, réparations