https://fr.sputniknews.africa/20221005/manger-apres-cette-heure-est-mauvais-pour-la-sante-selon-une-etude-1056411516.html

Manger après cette heure est mauvais pour la santé, selon une étude

Manger après cette heure est mauvais pour la santé, selon une étude

Grignoter après 22 heures peut vous rendre plus affamé le lendemain et accroître le risque d'obésité en ralentissant le métabolisme, d'après des chercheurs... 05.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-05T19:11+0200

2022-10-05T19:11+0200

2022-10-05T19:11+0200

repas

poids

chercheurs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1b/1044487265_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_ad3afbb8fda28a7a4a897af5598f80b0.jpg

Ceux qui prennent leur dernier repas après 22 heures sont susceptibles de grossir, indique une étude menée par des chercheurs de l’Université de Harvard et publiée dans la revue Cell Metabolism.Les spécialistes ont tiré ces conclusions après l’analyse des données de 16 patients en surpoids ou obèses âgés de 20 à 60 ans. Les personnes ayant mangé aux alentours de 22 heures brûlaient moins de calories le jour suivant par rapport à ceux qui avaient pris leur dernier repas à 18 heures.Plus affamé le lendemainEn outre, ces patients avaient des niveaux inférieurs de leptine, appelée souvent "hormone de la satiété", et se sentaient plus affamés.Le grignotage, un phénomène qui gagne du terrainUne enquête menée en 2021 par l'International Food Information Council Survey a montré qu'environ 60% des personnes âgées de 18 à 80 ans mangeaient après 20 heures.Un sondage réalisé en 2019 par la marque de crème glacée Nightfood a révélé que 83% des Américains grignotent au moins un soir par semaine, et 20% tous les soirs.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

repas, poids, chercheurs