La République serbe pourrait se doter d'un nouveau gazoduc grâce à Moscou

La construction d'un nouveau gazoduc qui permettra à la République serbe de Bosnie-Herzégovine de se connecter au réseau serbe pour recevoir davantage de gaz... 05.10.2022, Sputnik Afrique

En tête de la présidentielle en République serbe de Bosnie-Herzégovine, Milorad Dodik a déclaré à Sputnik que la République veut travailler avec la Russie, la Serbie et la Hongrie, pour pallier à la crise énergétique en Europe.Dans ce cadre, la République serbe de Bosnie-Herzégovine veut construire un nouveau gazoduc lié au réseau de transport de gaz serbe."Je pense que toutes les conditions sont réunies pour mener à bien ce projet. Maintenant, le plus important est la formation de nouvelles structures du pouvoir, et leur tâche principale sera de supprimer tous les obstacles à la construction de ce gazoduc", a déclaré M.Dodik. Un nouveau gazoducLe projet en question prévoit la construction, avant 2035, d’un gazoduc d'une longueur de 325 kilomètres, relié au réseau de transport de gaz de Serbie près de la ville de Bijeljina pour recevoir du gaz russe. Auparavant la République le recevait via l'Ukraine, la Hongrie et la Serbie. Le système de transport de gaz bosniaque est connecté au système serbe près de la ville de Zvornik. Depuis le 1er janvier 2022, le fournisseur local GAS-RES reçoit du gaz livré à la Serbie via la Bulgarie par le Turkish Stream.

