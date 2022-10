https://fr.sputniknews.africa/20221005/en-quoi-les-images-satellites-de-google-different-de-celles-du-russe-yandex-1056409376.html

En quoi les images satellites des bases militaires sur Google diffèrent de celles du russe Yandex

En quoi les images satellites des bases militaires sur Google diffèrent de celles du russe Yandex

L’américain Google, qui fournit un service d’imagerie par satellite, diffuse ouvertement les bases et installations militaires turques. Par contre, le russe... 05.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-05T16:37+0200

2022-10-05T16:37+0200

2022-10-05T17:02+0200

google earth

yandex

turquie

grèce

images satellite

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1045803207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a0ffe82b2d39cc6d609c690c37c407b.jpg

Au fur et à mesure que la technologie évolue, Internet devient un important outil de renseignement open source, d’où un danger pour la sécurité nationale des pays.Une étude de Sputnik témoigne que le service américain Google Earth publie les images satellites des bases militaires turques sans les flouter.On y voit nettement des avions et bâtiments stratégiques turcs, ainsi que les menus détails de la disposition des installations militaires.En ce qui concerne la Grèce, les images de ses bases ont été censurées. Plus particulièrement celles de la base navale de Souda, utilisée également par les États-Unis.Google recourt également au floutage pour de nombreux pays européens et Israël.Ce procédé n’est cependant pas utilisé lors de la publication sur Google Earth de bases et installations militaires russes.La situation contraire sur YandexLe moteur de recherche russe Yandex offre lui aussi des images satellites. Mais contrairement à Google, celles des bases militaires turques et des territoires attenants sont floutés.Ainsi sur les images de Google on voit nettement les avions F-16 des forces aériennes turques déployés sur la base militaire de Balikesir. Sur Yandex, ses images sont floutées.La situation est similaire eu égard aux bases navales turques d’Aksaz et de Gölcük.A contrario, les images des installations grecques ne sont pas censurées par Yandex.Les images de la base aérienne de Larissa et de la base navale de Souda utilisées conjointement pas la Grèce et les États-Unis sont nettes sur Yandex et floutées sur Google.

turquie

grèce

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

google earth, yandex, turquie, grèce, images satellite