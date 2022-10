https://fr.sputniknews.africa/20221005/burkina-les-emissaires-de-la-cedeao-satisfaits-des-echanges-avec-le-capitaine-ibrahim-traore-1056403730.html

Burkina: les émissaires de la CEDEAO satisfaits des échanges avec le Capitaine Ibrahim Traoré

La délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en mission d’information, mardi à Ouagadougou, s’est dite satisfaite des... 05.10.2022, Sputnik Afrique

Dépêchée par le Président exercice de la CEDEAO, Umaru Sissoco Embalo, à la suite du changement intervenu à la tête du Burkina Faso, le 30 septembre dernier, la délégation a eu des entretiens avec le Président du MPSR, le Capitaine Ibrahim Traoré et des leaders des communautés religieuses et coutumières du pays.Selon le médiateur de la CEDEAO, la délégation a eu des échanges francs et approfondis avec le Capitaine Ibrahim Traoré au cours desquels " j’ai rappelé l’engagement de la CEDEAO aux côtés du peuple burkinabè afin qu’il réussisse la Transition qui est en cours", a-t-il indiqué.A ce sujet, l’ancien Président du Niger a rappelé que le travail va se poursuivre avec le soutien et l’accompagnement de l’organisation sous-régionale.La délégation était arrivée mardi matin pour rencontrer le capitaine Traoré, qui a renversé vendredi le lieutenant-colonel Damiba, lui-même arrivé au pouvoir lors d'un putsch en janvier.Il a prévenu que "toute personne qui entreprendra des actes de nature à perturber le bon déroulement de la mission de la CEDEAO se verra appliquer la rigueur de la loi".

