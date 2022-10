https://fr.sputniknews.africa/20221004/liberia-saisie-de-520-kg-de-cocaine-dune-valeur-de-100-millions-de-dollars-1056390798.html

Liberia: saisie de 520 kg de cocaïne d'une valeur de 100 millions de dollars

Selon des infos relayées sur les réseaux sociaux, la drogue aurait été stockée dans des conteneurs de poisson congelé. Un ressortissant de Guinée-Bissau et un...

cocaïne

liberia

Les autorités du Liberia, avec l'aide du bureau international des stupéfiants et de l'application des lois des États-Unis, ont saisi 520 kilogrammes de cocaïne d'une valeur estimée à 100 millions de dollars, ont indiqué lundi le ministre de la Justice et l'ambassade américaine.Un ressortissant de Guinée-Bissau "a été arrêté et est en détention", tout comme un ressortissant libanais, a-t-il ajouté.L'Agence nationale de lutte contre la drogue (DEA) a confirmé ces deux arrestations, précisant que d'autres complices étaient encore en fuite."Le gouvernement des États-Unis félicite l'action rapide de la DEA et de l'Agence nationale de sécurité qui a abouti à l'interception d'une cargaison de plus de 520 kilogrammes de cocaïne, d'une valeur de 100 millions de dollars, et à l'arrestation de deux trafiquants de drogue présumés (un Bissau-guinéen et un Libanais), a déclaré l'ambassade des États-Unis à Monrovia."Le succès de cette opération est le résultat direct d'une excellente communication entre les organismes chargés d'appliquer les lois du monde entier, notamment le Brésil, les États-Unis et le Libéria, entre autres", a-t-elle poursuivi.

