Législatives à Sao Tomé: l'opposition de centre-droit remporte la majorité absolue

Législatives à Sao Tomé: l'opposition de centre-droit remporte la majorité absolue

L'Action indépendante démocratique (ADI) a obtenu 30 sièges sur les 55 du Parlement monocaméral. Elle a ainsi battu la coalition de partis de centre-gauche issue de la précédente législature emmenée par le Mouvement de libération de Sao Tomé-et-Principe-Parti social-démocrate (MLSTP-PSD) du premier ministre Jorge Lopes Bom Jesus. La coalition obtient 18 sièges, selon les résultats officiels publiés par la juridiction suprême lundi soir et cités par l'agence de presse gouvernementale STP-Press. En tant que numéro un de l'ADI, Patrice Trovoada, ancien Premier ministre (2010-2012 et 2014-2018), devrait être investi une troisième fois à la tête du futur gouvernement. Cela mettra fin à la cohabitation au sein de l'exécutif entre Lopes Bom Jesus et l'actuel Président de la République, l'ADI Carlos Vila Nova, élu en 2021. Ce dernier n'a cependant qu'un rôle honorifique.Sao Tomé est habitué aux alternances au pouvoir de ces deux formations qui dominent la scène politique depuis l'instauration du multipartisme en 1991 dans cet ancienne colonie portugaise.MLSTP et ADI se disputent la direction du pays depuis son indépendance du Portugal en 1975, du moins depuis que le premier, parti unique dans un Sao Tomé marxiste jusqu'en 1991, a ouvert le pays au multipartisme.En dehors de quelques dysfonctionnements dans la tenue des registres de certains bureaux, la mission d'observation électorale de l'Union européenne avait salué à l'issue du scrutin "les opérations de vote et de dépouillement [...] satisfaisantes avec un bon niveau de transparence".

sao tomé-et-principe, élections législatives, afrique centrale, afrique subsaharienne