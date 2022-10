https://fr.sputniknews.africa/20221004/lancement-dun-drone-russe-polyvalent-implique-dans-loperation-en-ukraine---video-1056396075.html

Lancement d’un drone russe polyvalent impliqué dans l’opération en Ukraine - vidéo

Identifier, transmettre les données, attaquer… La Défense fait une démonstration du fonctionnement du drone russe Orlan-10, impliqué dans les combats en... 04.10.2022, Sputnik Afrique

Le ministère russe de la Défense a montré ce 4 octobre comment le drone Orlan-10 fonctionnait avec des interférences radioélectroniques ennemies.Sur la vidéo, un soldat sort l’appareil de son étui, puis le monte sur une catapulte et visse ses ailes. Après puis il démarre le moteur et le lance.Selon le ministère, ces engins multifonctionnels effectuent des vols dans une zone tactique pour la reconnaissance et la recherche de cibles, la correction des visées de divers types d’armes et la réalisation d’enregistrements vidéo de la destruction des cibles.L’élimination des positions adversesDurant les missions de combat, les appareils enregistrent aussi en permanence les positions des troupes ukrainiennes et "des bataillons nationalistes" avant de les transférer aux points de contrôle.Comme le note la Défense, ces forces du régime de Kiev se protègent par des civils servant de "bouclier humain", et emploient une tactique terroriste de combat. En outre, la source indique qu’elles placent des bastions et des points de tir dans des secteurs résidentiels et des infrastructures sociales.Lors de l’opération militaire spéciale, ces appareils réalisent des reconnaissances jour et nuit pour identifier un ennemi, alerter et interagir."C'est l'équipe de reconnaissance qui identifie la cible, transmet les coordonnées, tandis que le drone d'attaque est en mode de mise en alerte aérienne et, par conséquent, dès la transmission des coordonnées, se dirige immédiatement vers l’objectif", a expliqué un commandant d’escadron de drones.

