La Libye et la Turquie signent un accord de prospection d'hydrocarbures

La Libye et la Turquie ont signé lundi un accord de prospection d'hydrocarbures dans les eaux libyennes, trois ans après avoir conclu un accord de délimitation... 04.10.2022, Sputnik Afrique

libye

tripoli (libye)

turquie

hydrocarbures

économie

mevlut cavusoglu

méditerranée

international

Une délégation turque de haut niveau, en visite à Tripoli, a signé le 3 octobre un mémorandum sur la prospection d'hydrocarbures sur le territoire libyen par des sociétés turco-libyennes mixtes, a annoncé le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu, lors d'un point presse avec son homologue libyenne Najla al-Mangoush.La délégation turque de haut niveau comprend entre autres les ministres de l'Energie, Fatih Dönmez, de la Défense, Hulusi Akar, et du Commerce, Mehmet Mus.Le mémorandum prévoit de "développer des projets liés à l'exploration, la production et le transport de pétrole et de gaz", a expliqué le porte-parole du gouvernement de Tripoli, Mohamed Hamouda, sur Facebook. En novembre 2019, l'ancien Gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, et le gouvernement turc ont conclu un accord de délimitation maritime. Cet accord permet à Ankara de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale, au grand dam de la Grèce et de l'UE.M.Cavusoglu a défendu cet accord et le mémorandum sur les hydrocarbures.Il s'agit d'"une affaire qui concerne deux pays souverains, c'est du gagnant-gagnant pour les deux et les autres pays n'ont pas le droit de s'ingérer dans ces affaires", a-t-il dit. Mme Mangoush s'est pour sa part félicitée de l'accord "très important" conclu le 3 octobre, affirmant qu'il servait "les intérêts des deux pays".

