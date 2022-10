https://fr.sputniknews.africa/20221004/des-mobilises-russes-tirent-avec-des-canons-automoteurs-guiatsint--video-1056398913.html

Des mobilisés russes tirent avec des canons automoteurs Guiatsint – vidéo

Des mobilisés russes tirent avec des canons automoteurs Guiatsint – vidéo

Des soldats mobilisés en Russie apprennent à tirer avec des armes lourdes. Sur une vidéo, ils reçoivent une formation pour savoir manipuler l’artillerie. 04.10.2022, Sputnik Afrique

En pleine mobilisation partielle, les appelés s’exercent déjà à des entraînements spéciaux.Dans une nouvelle vidéo, la Défense russe laisse à voir comment les soldats réalisent des tirs avec des canons automoteurs Guiatsint de 152 mm sur le polygone de la flotte de la Baltique.Sur les images, les mobilisés tirent directement sur des cibles grandeur nature simulant des équipements de combat et des effectifs ennemis.Lors des exercices, une attention particulière a été accordée à l'étude des méthodes de reconnaissance et de correction de l’artillerie.Plus de 200.000 personnes ont rejoint l’ArméeCe 4 octobre, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré que plus de 200.000 personnes étaient déjà arrivées dans les forces armées.Cela été effectué en presque deux semaines, après que Vladimir Poutine a annoncé le 21 septembre la mobilisation partielle.Le ministre a noté qu’ils ne seront envoyés dans les zones de l’opération militaire spéciale qu’après avoir été préparés au combat avec les unités y étant déjà déployées.

