Arrestation d'un baron de la drogue au Nigeria

Arrestation d'un baron de la drogue au Nigeria

L'agence anti-drogue nigériane a annoncé lundi avoir arrêté un baron de la drogue et confisqué une énorme quantité de stupéfiants interdits, dont du tramadol... 04.10.2022, Sputnik Afrique

La saisie, d'une valeur marchande de plus de 8,8 milliards de nairas (environ 20 millions de dollars américains), a été effectuée le 30 septembre dans la maison d'un baron de la drogue à Lekki, précise Femi Babafemi, porte-parole de l'Agence nationale d'application de la loi sur les drogues (NDLEA).Le porte-parole a ajouté que le trafiquant figurait sur la liste de surveillance de l'agence en tant qu'un des responsables de la contrebande du tramadol au Nigeria.Selon les médias locaux, aux termes d'une mesure adoptée par le gouvernement nigérian en 2018, le tramadol est considéré comme un produit pharmaceutique à diffusion restreinte, utilisé pour traiter les douleurs intenses et ne pouvant être administré que sur ordonnance et par des professionnels de la santé.

