https://fr.sputniknews.africa/20221003/sofia-refuse-de-soutenir-ladhesion-de-kiev-a-lotan-1056389954.html

Sofia refuse de soutenir l’adhésion de Kiev à l’Otan

Sofia refuse de soutenir l’adhésion de Kiev à l’Otan

Le Président bulgare n’a pas signé la déclaration de neuf pays européens sur l’Ukraine en raison d’une clause relative à l’Otan. Le document paraphé par neuf... 03.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-03T22:58+0200

2022-10-03T22:58+0200

2022-10-03T22:58+0200

ukraine

otan

bulgarie

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104107/88/1041078814_0:239:2592:1697_1920x0_80_0_0_7f5a57c7b746602fb81b420506460eb6.jpg

Le chef d’État bulgare, Roumen Radev, n’a pas voulu signer le texte de la déclaration visant entre autres à soutenir l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan, annonce ce 3 octobre le service de presse de la présidence bulgare.Sofia indique que la décision d’inclure Kiev dans l’Otan, soutenue les autorités bulgares au sommet de l’Alliance à Bucarest en 2008, a été prise dans un contexte de sécurité complètement différent. Pour M.Radev, il faudra revenir à la question après que Moscou et Kiev auront formulé des modalités de règlement final du conflit ukrainien.Le 2 octobre, neuf pays d'Europe centrale et de l'Est ont exprimé leur soutien à l’invitation d’adhésion à l’Otan faite à l’Ukraine en 2008. Le document a été paraphé par les dirigeants de la Roumanie, la République tchèque, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Macédoine du Nord, du Monténégro, de la Pologne et de la Slovaquie.

ukraine

bulgarie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, otan, bulgarie, international