Coup d’État au Burkina Faso: "Il faut décoloniser les mentalités des populations"

Le nouveau dirigeant du Burkina Faso Ibrahim Traoré a déclaré à RFI qu’il fallait revoir les termes de partenariat avec Paris et tisser d’autres liens. Un... 03.10.2022, Sputnik Afrique

Pour nouer des relations avec d’autres pays comme la Chine, la Russie et les États-Unis, Ouagadougou devrait d’abord "décoloniser les mentalités", a déclaré ce lundi 3 octobre à Sputnik Abdoul Kader Gandema, juriste en droit public fondamental, membre du mouvement Nouvelle Génération en Marche (NGM) et du Réseau des jeunes leaders pour le développement du Faso (RJLDF).Le capitaine Ibrahim Traoré, qui a renversé le colonel Damiba et s’est proclamé chef de l’État fin septembre, a déclaré ce 3 octobre à RFI qu’il comptait revoir les termes de partenariat avec Paris et rechercher d’autres partenaires."Un partenariat gagnant-gagnant"M.Gandema estime que le Burkina Faso a avant tout "besoin d’un partenariat qui va garantir [sa] souveraineté, que ce soit avec la France, avec la Russie, avec les États-Unis":L’expert a rappelé à cette occasion que l’opération Barkhane avec la coalition du G5-Sahel s’était soldée par un échec.

