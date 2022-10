https://fr.sputniknews.africa/20221002/voici-comment-se-passe-la-formation-des-tireurs-et-des-mecaniciens-mobilises-en-russie--video-1056371279.html

Voici comment se passe la formation des tireurs et des mécaniciens mobilisés en Russie – vidéo

Voici comment se passe la formation des tireurs et des mécaniciens mobilisés en Russie – vidéo

02.10.2022

russie

mobilisation partielle en russie

formation

soldats

Depuis que le Président russe a décrété la mobilisation partielle, les personnes appelées sont entraînées dans des centres de formation du ministère russe de la Défense.L’instance a diffusé une vidéo depuis l’un de ces centres dans la région militaire Sud, où des mobilisés suivent leur instruction.L’objet de celle-ci est la formation de tireurs et de mécaniciens conducteurs de véhicules blindés légers et d’autres engins.Sur la séquence, relayée par Sputnik, dans un terrain d'entraînement, des soldats apportent des munitions pour un véhicule blindé de transport de troupe BTR-82A, les chargeant dans un compartiment spécial, puis tirent.Entre autres, au cours de ces séances, les citoyens mobilisés apprennent à connaître des modèles d’armes modernes et améliorent leurs compétences de conduite. Ils participent également à des tirs d'essai.D’après l’instance, la formation est dirigée par des militaires ayant une grande expérience du combat.Mobilisation partielle annoncéeDans une vidéo adressée aux citoyens le 21 septembre, Vladimir Poutine a annoncé la mobilisation partielle des réservistes.Il a précisé que seuls les citoyens qui avaient servi dans les forces armées et ont une expérience établie seraient soumis à la mobilisation.

