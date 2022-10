La trêve prend fin au Yémen sans annonce de prorogation

https://fr.sputniknews.africa/20221002/la-treve-prend-fin-au-yemen-sans-annonce-de-prorogation-1056377849.html

La trêve au Yémen s'est officiellement terminée dimanche sans qu'un accord sur sa prorogation ne soit annoncé, ce qui menace les rares progrès réalisés ces six... 02.10.2022, Sputnik Afrique

La trêve prend fin officiellement au Yémen ce dimanche 2 octobre à 19h00 heure locale (16h00 GMT), selon l'Onu. Outre un cessez-le-feu, la trêve prévoyait une série de mesures humanitaires dont certaines n'ont pas été mises en oeuvre, les deux parties s'accusant mutuellement de ne pas respecter leurs engagements. L'émissaire de l'Onu au Yémen, Hans Grundberg, s'est rendu ces derniers jours dans la capitale contrôlée par les rebelles, puis à Oman. Ce pays joue le rôle de médiateur dans la région, dans l'espoir d'arracher une prorogation. Dimanche, il a rencontré à Ryad le président du Conseil yéménite Rashad al-Alimi, selon l'agence de presse gouvernementale Saba Net. M.Alimi a accusé les Houthis de saper "les efforts visant à alléger les souffrances du peuple yéménite", et appelé à privilégier l'intérêt de la population.De son côté, le chef rebelle Mehdi Machat a déclaré que la proposition de l'Onu ne répondait "pas aux aspirations du peuple yéménite", selon la chaîne des Houthis, Al Massira TV. La veille, les rebelles avaient estimé que les pourparlers étaient dans "l'impasse", faisant porter le chapeau à la coalition. Cessez-le-feu au YémenDepuis le 2 avril, des cessez-le-feu de deux mois, négociés par l'Onu et reconduits à deux reprises, ont relativement apaisé la vie des Yéménites. Le conflit oppose le gouvernement du pays, appuyé depuis 2015 par une coalition militaire menée par l'Arabie saoudite, aux rebelles Houthis, soutenus par l'Iran.Selon l'Onu, la guerre au Yémen a fait des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés, et plongé les deux tiers de la population dans une très grande précarité, avec une situation proche d'une famine à grande échelle.

