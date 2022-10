En continu: la Russie se prépare à intégrer quatre nouvelles régions

Pour obtenir la citoyenneté russe, les habitants des quatre entités devront d'abord prêter serment

"Les personnes résidant dans les nouveaux territoires russes, ainsi que celles qui ont, auparavant, habité dans ces territoires, mais sont parties en Russie, acquièrent la citoyenneté russe à la suite de la reconnaissance [de leur territoire par Moscou], si elles présentent une demande et prêtent le serment de citoyenneté à la Fédération de Russie", a déclaré Pavel Kracheninnikov, président de la commission de la Douma pour l'édification de l'État.

Les citoyens russes résidant sur le territoire des Républiques de Donetsk et de Lougansk et dans les régions de Zaporojié ou de Kherson auront des garanties de travail. Leurs diplômes d'enseignement supérieur et documents d'état civil délivrés en Ukraine, en RPD ou RPL seront validés. Cela concerne aussi les certificats confirmant leur expérience de travail, leur droit de recevoir une retraite, des allocations sociales et une assistance médicale, etc., a-t-il ajouté.