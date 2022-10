https://fr.sputniknews.africa/20221002/enfants-rencontres-lors-des-conflits-armes-le-nigeria-et-lunicef-signent-un-protocole-de-transfert-1056369980.html

Enfants rencontrés lors des conflits armés: le Nigeria et l'UNICEF signent un protocole de transfert

Le gouvernement nigérian, les Nations unies et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) ont signé, vendredi à Abuja, un accord sur le protocole de transfert des enfants rencontrés au cours d'un conflit armé au Nigeria et dans la région du bassin du lac Tchad.Il permet d'identifier et de transférer au ministère des Affaires féminines et du Développement social, dans un délai de sept jours, les enfants qui seraient associés à des groupes armés.Selon un communiqué de l'UNICEF, le gouvernement du Nigéria et l'UNICEF continueront à travailler ensemble pour s'assurer que les enfants présumés associés à des groupes armés reçoivent une aide à la réintégration sociale et économique appropriée et adaptée qui soutient la résilience et la cohésion sociale des enfants, des familles et des communautés par le biais de la protection de l'enfance, de l'éducation, du soutien psychosocial et des initiatives de subsistance, du développement des compétences professionnelles et des aptitudes à la vie quotidienne.En vertu de cet accord, le gouvernement du Nigéria, le système des Nations Unies au Nigéria et l'UNICEF désigneront des points focaux pour superviser la mise en œuvre du protocole et élaboreront un plan d'opération détaillé pour guider la mise en œuvre du protocole, en définissant les rôles pour assurer son opérationnalisation et partager des rapports de conformité réguliers sur la mise en œuvre du protocole avec les autorités compétentes, a indiqué le communiqué.Le conflit armé prolongé dans le nord-est du Nigeria a entraîné des déplacements massifs et une crise humanitaire et sécuritaire.De 2016 à septembre 2022, 4.204 enfants (2.866 garçons, 1.338 filles) ont été libérés de la détention administrative par l'armée nigériane et ont reçu des services de soins provisoires au centre de transit de Bulumkutu, notamment une aide à la réintégration sociale et économique.

