Deux films marocains en compétition au festival Écrans noirs au Cameroun

La 26e édition du festival Écrans Noirs s'est ouverte à Yaoundé, au Cameroun. Deux films marocains sont en compétition. 02.10.2022, Sputnik Afrique

Deux œuvres marocaines font partie de la sélection d'une centaine de films en compétition à la 26ème édition du Festival Écrans Noirs. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en grande pompe, samedi soir à Yaoundé, au Cameroun.Il s'agit des opus "Habiba, un amour en confinement" de Hassan Benjelloun qui concourt dans la catégorie "long-métrage, fiction internationale", et "Le Chant du péché" de Khalid Maâdour, dans la catégorie "court-métrage, fiction internationale".Le premier film raconte l'histoire d'Habiba qui part vivre chez son professeur de musique après la fermeture de l'hôtel où elle résidait à cause de la Covid-19. Une connivence va naître entre les deux protagonistes de l'œuvre cinématographique pour se transformer en amour.Le court-métrage, quant à lui, retrace le récit de Sufunis et Youba, un couple des Imediazen, une tribu du rif marocain. Poètes et musiciens, héritiers d'un art ancestral, ils sont mis au ban d'une société qui se cherche. Sur ces hauts plateaux balayés par les vents marins, entre résignation et combat, se joue bien plus qu'une histoire d'amour. Il s'agit de l'histoire d'un peuple.Festival Écrans noirsPlacée sous le thème "Le cinéma, un art total", la 26ème édition du Festival Écrans Noirs se tient du 1er au 8 octobre. Elle a une portée pluridimensionnelle qui se dessinera aux travers de diverses projections cinématographiques, colloques internationaux, ateliers, master class, entre autres.Le festival a également pour objectif la diffusion des créations cinématographiques de six pays d'Afrique centrale (Cameroun, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, République centrafricaine et Tchad).Outre des débats autour de plusieurs thématiques, d'autres grandes activités sont au programme de cette édition notamment le marché du film, un lieu de rencontre de producteurs, un colloque international et le Kids Cinema Corner (KCC), un espace ludique et éducatif, qui a pour vocation d'offrir aux jeunes des possibilités de distraction.Sur 500 films proposés au jury du Festival, une centaine a été retenue et sera soumise à l'appréciation du public.Le festival s'est imposé au fil des années comme l'une des plaques tournantes du cinéma africain, tout en étant un rendez-vous culturel international qui réunit cinéastes et cinéphiles de divers horizons.

