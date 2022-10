Attentat contre la mission de l'Onu en RDC: Guterres appelle à une enquête

https://fr.sputniknews.africa/20221002/attentat-contre-la-mission-de-lonu-en-rdc-guterres-appelle-a-une-enquete-1056369834.html

Le Secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres a fermement condamné le 1er octobre l’attaque ayant visé une base opérationnelle de la mission onusienne en République démocratique du Congo, tout en appelant les autorités congolaises à enquêter sur cet incident qui a coûté la vie à un casque bleu pakistanais.Rappelant que les attaques contre les soldats de la paix des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre au regard du droit international, le chef de l’Onu a appelé les autorités congolaises à enquêter sur cet incident et à traduire rapidement les responsables en justice.Il a en outre réaffirmé que les Nations Unies, par l'intermédiaire de son représentant spécial en République démocratique du Congo, continueront à soutenir le gouvernement et le peuple congolais dans leurs efforts pour instaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays.

