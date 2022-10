https://fr.sputniknews.africa/20221002/arnaques-amoureuses-en-ligne-le-kenya-et-la-cote-divoire-en-premiere-ligne-1056374827.html

Arnaques amoureuses en ligne: le Kenya et la Côte d’Ivoire en première ligne

Arnaques amoureuses en ligne: le Kenya et la Côte d’Ivoire en première ligne

De nombreuses techniques sont utilisées par les escrocs pour soutirer de l’argent à leurs victimes en ligne. Les personnes fragilisées et démunies seraient... 02.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-02T16:32+0200

2022-10-02T16:32+0200

2022-10-02T16:32+0200

afrique subsaharienne

kénya

côte d'ivoire

arnaque

prison

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104355/95/1043559516_0:117:1920:1197_1920x0_80_0_0_7807772cf0062658187a347f2071f810.jpg

Au Kenya, un phénomène d’escroqueries téléphoniques effectuées depuis des prisons prend de l’ampleur. Des centaines de prisonniers ont envoyé des milliers de SMS quotidiens depuis une prison de haute sécurité à Nairobi, un véritable call center, relate Numérama.Les délinquants se procurent des téléphones mobiles des plus simples, explique au média Patricia Musomba, experte en cybersécurité. Ensuite, ils tapent des numéros de téléphone au hasard, passant parfois des journées à envoyer des messages ou à appeler jusqu’à tomber sur une personne susceptible de créer un premier contact.Leurs cibles sont généralement issues des zones rurales, à la recherche d’opportunités pour quitter leur région.Une fois la victime cernée, ils demandent un versement immédiat en prétextant un accident de voiture, une panne d’essence, expliquent que leur carte bancaire ne fonctionne pas au Kenya.Des arnaqueurs parviennent à amasser une cinquantaine d’euros par jour, alors que le SMIC kényan est de 124 euros.Les "brouteurs"En Côte d’Ivoire, le terme spécial de "brouteur" est utilisé pour désigner les arnaqueurs qui séduisent des gens pour leur demander de l’argent. Une autre connotation de ce terme est l’idée qu’il s’agit de "moutons qui se nourrissent sans efforts", explique sur TV5 Monde la journaliste Isabelle Ducret, qui a mené sa propre enquête sur le sujet.Les arnaqueurs créent un faux profil, féminin en général, et commencent à communiquer avec des hommes supposés habiter en France, en Suisse ou en Belgique.Une fois que la victime se sent en confiance, les "brouteurs" commencent à demander de l’argent. Ils inondent de messages d’amour sa victime, pour provoquer une dépendance affective, et lui faire sortir son porte-monnaie.Parfois, un "brouteur" ivoirien peut réunir 5 millions de francs CFA (environ 7.500 dollars américains) en quelques journées, alors qu’un policier dans ce pays africain ne gagne même pas 2 millions en un mois (3.000 dollars).

afrique subsaharienne

kénya

côte d'ivoire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, kénya, côte d'ivoire, arnaque, prison