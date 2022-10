https://fr.sputniknews.africa/20221001/lunion-africaine-condamne-le-putsch-au-burkina-faso-1056361049.html

L'Union africaine condamne le putsch au Burkina Faso

L'Union africaine condamne le putsch au Burkina Faso

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a condamné "le changement inconstitutionnel de gouvernement" au... 01.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-01T12:56+0200

2022-10-01T12:56+0200

2022-10-01T12:56+0200

burkina faso

afrique subsaharienne

putsch

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1056360902_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36267d68bdf0373329db0d0b581b79a.jpg

"Le président appelle les militaires à stopper immédiatement et totalement tout acte de violences ou menaces contre la population civile, les libertés publiques, les droits humains", affirme l'UA dans un communiqué qui appelle à une restauration de l'ordre constitutionnel au plus tard en juillet 2024.Vendredi soir, après une journée émaillée de tirs dans le quartier de la présidence à Ouagadougou, une quinzaine de soldats en treillis et pour certains encagoulés ont pris la parole, peu avant 20H00 (GMT et locale) sur le plateau de la radiotélévision nationale.Ils ont démis de ses fonctions le colonel Damiba - dont le sort restait inconnu samedi matin - au profit du capitaine Ibrahim Traoré et annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes ainsi que la suspension de la Constitution et la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée législative de transition. Un couvre-feu a également été mis en place de 21H00 à 05H00.

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

burkina faso, afrique subsaharienne, putsch