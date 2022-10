https://fr.sputniknews.africa/20221001/limam-iquioussen-arrete-en-belgique-le-ministre-darmanin-reagit-1056360021.html

L'imam Iquioussen arrêté en Belgique: le ministre Darmanin réagit

L'imam Iquioussen arrêté en Belgique: le ministre Darmanin réagit

Se "réjouissant de l'interpellation" de Hassan Iquioussen le 30 septembre près de Mons en Belgique, le ministre français de l’Intérieur a expliqué que... 01.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-01T11:15+0200

2022-10-01T11:15+0200

2022-10-01T11:15+0200

gérald darmanin

france

belgique

imam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1052264183_0:185:3053:1902_1920x0_80_0_0_918b90f662611e6a9c3371114cb69581.jpg

Le ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin s'est "réjouit de l'interpellation" de l'imam marocain Hassan Iquioussen, a-t-il dit vendredi à l'AFP en marge de son déplacement à Cayenne en Guyane pour participer aux Assises de la sécurité."Se soustraire à une décision d'expulsion du territoire national est un délit que le Code pénal condamne", a souligné le ministre.Mis en cause en France pour des propos jugés "contraires aux valeurs de la République" et introuvable depuis le feu vert du Conseil d'État fin août à son expulsion, le prédicateur a ensuite fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré par un juge d'instruction de Valenciennes (nord), pour "soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement".L'arrêté d'expulsion lui reprochait "un discours prosélyte émaillé de propos incitant à la haine et à la discrimination et porteur d'une vision de l'islam contraires aux valeurs de la République".Hassan Iquioussen a été arrêté vendredi près de Mons en Belgique.Gérald Darmanin avait annoncé fin juillet l'expulsion de ce prédicateur du Nord, fiché S (pour sûreté de l'État) par la DGSI "depuis dix-huit mois", selon lui.La procédure de remise à la France de l'imam pourrait prendre plusieurs semaines si l'intéressé s'y oppose.

france

belgique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

gérald darmanin, france, belgique, imam